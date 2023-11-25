У суботу у 14-му турі чемпіонату Іспанії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 14-й тур

Валенсія – Сельта – 0:0

Хетафе – Альмерія – початок матчу о 19:30

Атлетіко – Мальорка – початок матчу о 22:00

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Валенсія вдома розійшлась миром з Сельтою. Гості були трохи гострішими, але не зуміли втілити всі свої моменти у забитий гол. Натомість у "кажанів" найреальніший момент був в Уго Дуро, але той пробив повз стійку.

Український форвард Роман Яремчук з'явився на полі на 84-й хвилині, замінивши свого прямого конкурента. Наш земляк одразу небезпечно пробивав головою у штрафному, влучивши м'ячем у руку суперника. Однак, арбітр не угледів порушення і пенальті не поставив (зрештою, скрупульозний повтор підтвердив правильність його рішення). Нічия принесла Валенсії 19 очок і підняла на дев'яту сходинку, Сельта з 8-ма пунктами залишилась вісімнадцятою.

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