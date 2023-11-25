В субботу в 14-м туре чемпионата Испании состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 14-й тур

Валенсия – Сельта – 0:0

Хетафе – Альмерия – начало матча в19:30

Атлетико – Мальорка – начало матча в 22:00

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Валенсия дома разошлась миром с Сельтой. Гости были немного острее, но не сумели воплотить все свои моменты в забитый гол. В свою очередь у "летучих мышей" самый реальный момент был у Уго Дуро, но тот пробил мимо стойки.

Украинский форвард Роман Яремчук появился на поле на 84-й минуте, заменив своего прямого конкурента. Наш земляк сразу опасно пробивал головой в штрафной, попав мячом в руку соперника. Однако, арбитр не усмотрел нарушения и пенальти не поставил (в конце концов, скрупулезный повтор подтвердил правильность его решения). Ничья принесла Валенсии 19 очков и подняла на девятую строчку, Сельта с 8-ю пунктами осталась восемнадцатой.

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