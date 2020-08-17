Валенсія на межі банкрутства – клуб запропонував гравцям альтернативу щомісячній зарплаті

Пандемія потужно вдарила по фінансовій ситуації у Валенсії – "кажани" можуть не оговтатись.

Президенти Барселони та Валенсії – Хосеп Бартомеу та Лай Хун Чан / Фото Daily Mail

Валенсія запропонувала футболістам боргові розписки, згідно з якими клуб зобов'язується погасити зарплати гравців до вересня 2021 року, повідомляє AS.

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Наразі у клубу немає грошей для виплат зарплат, така кризова фінансова ситуація спровокована коронавірусом. Фінансовий директор "кажанів" особисто зустрівся з гравцями, щоб повідомити про ненайсприятливішу ситуацію у клубі.

За інформацією джерела, керівництво Валенсії також не виключає варіанту з оголошенням про банкрутство.

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