Валенсия на грани банкротства – клуб предложил игрокам альтернативу ежемесячной зарплате

Валенсия предложила футболистам долговые расписки, согласно которым клуб обязуется погасить зарплаты игроков в сентябре 2021, сообщает AS.
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Сейчас у клуба нет денег для выплат зарлат, такая кризисная финансовая ситуация спровоцирована коронавирусом. Финансовый директор "летучих мышей" лично встретился с игроками, чтобы сообщить о не самой благоприятной ситуации в клубе.
По информации источника, руководство Валенсии также не исключает варианта с объявлением о банкротстве.
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