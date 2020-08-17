Валенсия на грани банкротства – клуб предложил игрокам альтернативу ежемесячной зарплате

Пандемия мощно ударила по финансовой ситуации в Валенсии – "летучие мыши" могут не прийти в себя.

Валенсия предложила футболистам долговые расписки, согласно которым клуб обязуется погасить зарплаты игроков в сентябре 2021, сообщает AS.

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Сейчас у клуба нет денег для выплат зарлат, такая кризисная финансовая ситуация спровоцирована коронавирусом. Финансовый директор "летучих мышей" лично встретился с игроками, чтобы сообщить о не самой благоприятной ситуации в клубе.

По информации источника, руководство Валенсии также не исключает варианта с объявлением о банкротстве.

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