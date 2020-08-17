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Барселона провела зустріч директорів – вирішилась доля Сетьєна та президентського крісла каталонців

19:15 - Читать на русском
Барселона провела зустріч директорів – вирішилась доля Сетьєна та президентського крісла каталонців
Бартомеу, Абідаль, Сетьєн / Фото ФК Барселона

Керівництво "блаугранас" прийняло кілька важливих рішень щодо майбутнього клубу.

В Іспанії завершились збори ради директорів Барселони, які тривали близько 5-ти годин, повідомляє Mundo Deportivo.

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На засіданні боси каталонського гранда ухвалили рішення про звільнення Кіке Сетьєна з посади головного тренера Барси. Також було узгоджено дату чергових виборів президента клубу. Нагадаємо, чинний очільник клубу Хосеп Бартомеу не братиме участі у виборах, оскільки очолює свою посаду дві каденції поспіль.

Про офіційні рішення клуб оголосить найближчим часом.

Нагадаємо, Барса завершила сезон ганебною поразкою у чвертьфіналі ЛЧ проти Баварії (2:8), що розвіяло усі сумніви про майбутню зміну тренера. Найімовірнішим кандидатом ЗМІ називають наставника збірної Нідерландів Рональда Кумана.

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