На радари "кажанів" потрапив хавбек Лестера Адріен Сілва, інформує Super Deporte.

Валенсія хоче позбутись російського гравця

Валенсія зіткнулася із серйозним фінансовими проблемами, тому не може собі дозволити дорогих придбань. Сілва ідеально вписується в цю концепцію – Лестер легко відпустить чемпіона Європи, який наступного літа отримає статус вільного агента. 31-річний португалець також не проти продовжити свою кар'єру на Местальї.

Додамо, що влітку інтерес до Адріена Сілви приписували київському Динамо. Останні півтора року хавбек виступав на правах оренди за Монако – всього 4 асисти в 37 матчах.

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