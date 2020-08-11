Валенсія хоче позбутись російського гравця

Хавбек Валенсії Денис Черишев не входить у плани Хав'єра Грасії на наступний сезон.

Валенсія виставила на трансфер Дениса Черишева, повідомляє Eurocalciomercato.

"Грав би за Валенсію – ніхто б про нього не знав": чемпіон світу-1986 Руджері знищив Піке

Тренерський штаб "кажанів" на чолі з Хав'єром Грасією не розраховує на 29-річного гравця збірної Росії у сезоні 2020/21. Сам Денис також не проти змінити місце роботи, але на батьківщину не планує повертатись, незважаючи на пропозиції від Зеніта та Локомотива.

У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Черишев провів 24 матчі, в яких відзначився голом та двома асистами.

Реал проводить кадрову чистку: Лунін – унікальний випадок, майбутнє Кубо та Едегора