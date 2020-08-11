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Валенсія хоче позбутись російського гравця

19:00 - Читать на русском
Валенсія хоче позбутись російського гравця
Денис Черишев / Фото ФК Валенсія

Хавбек Валенсії Денис Черишев не входить у плани Хав'єра Грасії на наступний сезон.

Валенсія виставила на трансфер Дениса Черишева, повідомляє Eurocalciomercato.

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Тренерський штаб "кажанів" на чолі з Хав'єром Грасією не розраховує на 29-річного гравця збірної Росії у сезоні 2020/21. Сам Денис також не проти змінити місце роботи, але на батьківщину не планує повертатись, незважаючи на пропозиції від Зеніта та Локомотива.

У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Черишев провів 24 матчі, в яких відзначився голом та двома асистами.

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Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Денис Денис Черишев Валенсія Валенсія Росія Росія Іспанія
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