На радары "летучих мышей" попал хавбек Лестера Адриен Силва, информирует Super Deporte.

Валенсия хочет избавиться от российского игрока

Валенсия столкнулась с серьезным финансовыми проблемами, поэтому не может себе позволить дорогих приобретений. Силва идеально вписывается в эту концепцию – Лестер легко отпустит чемпиона Европы, который следующим летом получит статус свободного агента. 31-летний португалец также не прочь продолжить свою карьеру на Месталье.

Добавим, что летом интерес к Адриену Силве приписывали киевскому Динамо. Последние полтора года хавбек выступал на правах аренды за Монако – всего 4 ассиста в 37 матчах.

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