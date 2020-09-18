Валенсия близка к подписанию чемпиона Европы, которого сватали в Динамо
Валенсия надеется найти дешевых новичков до завершения трансферного окна.
На радары "летучих мышей" попал хавбек Лестера Адриен Силва, информирует Super Deporte.
Валенсия хочет избавиться от российского игрока
Валенсия столкнулась с серьезным финансовыми проблемами, поэтому не может себе позволить дорогих приобретений. Силва идеально вписывается в эту концепцию – Лестер легко отпустит чемпиона Европы, который следующим летом получит статус свободного агента. 31-летний португалец также не прочь продолжить свою карьеру на Месталье.
Добавим, что летом интерес к Адриену Силве приписывали киевскому Динамо. Последние полтора года хавбек выступал на правах аренды за Монако – всего 4 ассиста в 37 матчах.
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