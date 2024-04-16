У поєдинку 31-го туру чемпіонату Іспанії Осасуна на своєму полі поступилась Валенсії (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У понеділок 31-й тур Ла Ліги закривав матч між Осасуною і Валенсією. "Кажанам" не міг допомогти Роман Яремчук – українець продовжує відновлюватися після травми коліна.

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Команди розпочали обережно і першого небезпечного моменту вболівальникам довелось чекати доволі довго. На 15-й хвилині голкіпер Осасуни вийшов далеко з воріт, аби перехопити закидання, Уго Дуро випередив останнього і побіг забивати у порожні ворота. Але в останній момент Еррандо у підкаті вибив сферу з-під ніг форварда Валенсії, врятувавши від вірного гола.

Та вже у наступній атаці Алмейда реабілітувався перед вболівальниками за свого партнера. Дієго Лопес розрізав захист господарів пасом, знайшовши на правому фланзі партнера, той увірвався у воротарський і влучно пробив у дальній кут.

Наприкінці тайму Валенсії відверто пощастило: Гомес пробив з лінії штрафного і м'яч, зрикошетивши від одного з гравців команди, влучив у ліву стійку! Згодом Рубен Гарсія вирішив пробити з лінії штрафного і ледь не забив – сфера пройшла впритирку з каркасом воріт.

По перерві Осасуна закрила Валенсію на її половині поля, шукаючи варіанти в атаці. Хороший шанс мав Будімір, який пробив у лічених сантиметрах від лівої стійки. В середині тайму він повторив вищезгадану комбінацію, але знову схибив. За 2 хвилини до завершення матчу Еррандо змарнував 100%-ий момент – замикаючи навіс головою він зачепив поперечину.

Вже у доданий час Осасуна вимагала пенальті після падіння Будіміра, арбітру навіть довелось дивитись VAR, аби ухвалити правильне рішення. Зрештою, рефері вказав на позначку і сам винуватець пішов виконувати вирок. Мамардашвілі завалився в інший бік, але носок бутси Анте зачепився за газон і удар не вдався – кіпер встиг на кволий удар. Неймовірна трагедія для господарів і фантастична розв'язка для гостей!

Перемога принесла Валенсії 47 очок і підняла на сьому сходинку турнірної таблиці – від зони єврокубків "кажани" відстають лише на 3 пункти. Осасуна з 39-ма балами одинадцята.

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