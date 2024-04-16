В поединке 31-го тура чемпионата Испании Осасуна на своем поле уступила Валенсии (0:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В понедельник 31-й тур Ла Лиги закрывал матч между Осасуной и Валенсией. "Летучим мышам" не мог помочь Роман Яремчук – украинец продолжает восстанавливаться после травмы колена.

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Команды начали осторожно и первого опасного момента болельщикам пришлось ждать довольно долго. На 15-й минуте голкипер Осасуны вышел далеко из ворот, чтобы перехватить заброс, Уго Дуро опередил последнего и побежал забивать в пустые ворота. В последний момент Эррандо в подкате выбил сферу из-под ног форварда Валенсии, спасая от верного гола.

Но уже в следующей атаке Алмейда реабилитировался перед болельщиками за своего партнера. Диего Лопес разрезал защиту хозяев пасом, найдя на правом фланге партнера, тот ворвался во вратарскую и точно пробил в дальний угол.

В конце тайма Валенсии откровенно повезло: Гомес пробил с линии штрафной и мяч, срикошетив от одного из игроков команды, попал в левую штангу! Впоследствии Рубен Гарсия решил пробить с линии штрафной и едва не забил – сфера прошла впритирку с каркасом ворот.

После перерыва Осасуна закрыла Валенсию на ее половине поля, ища варианты в атаке. Хороший шанс имел Будимир, который пробил в считанных сантиметрах от левой стойки. В середине тайма он повторил вышеупомянутую комбинацию, но снова промахнулся. За 2 минуты до завершения матча Эррандо упустил 100%-ый момент – замыкая навес головой он задел перекладину.

Уже в добавленное время Осасуна требовала пенальти после падения Будимира, арбитру даже пришлось смотреть VAR, чтобы принять правильное решение. В конце концов, рефери указал на отметку и сам виновник пошел исполнять приговор. Мамардашвили завалился в другую сторону, но носок бутсы Анте зацепился за газон и удар не удался – кипер успел на слабый удар. Невероятная трагедия для хозяев и фантастическая развязка для гостей!

Победа принесла Валенсии 47 очков и подняла на седьмую строчку турнирной таблицы – от зоны еврокубков "летучие мыши" отстают лишь на 3 пункта. Осасуна с 39-ю баллами одиннадцатая.

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