У рамках програми дня 31-го туру Ла Ліги 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 31-й тур

Лас-Пальмас – Севілья – 0:2

Гол: Ен-Несірі, 43, Люкебакіо, 90+3

Вилучення: Коко, 6 (Лас-Пальмас)

Гранада – Алавес – початок о 17:15

Атлетік – Вільяреал – початок о 19:30

Реал Сосьєдад – Альмерія – початок о 22:00

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Лас-Пальмас провалив домашній матч проти Севільї, залишившись у меншості вже на 6-й хвилині внаслідок вилучення Коко. Це було найшвидше вилучення гравця канарців у Ла Лізі в ХХІ столітті. До того ж, за весь поєдинок господарі провели тільки 3 удари по воротах (жодного до перерви).

Нервіонці покарали за такий футбол голом на 43-й хвилині, коли відзначився Ен-Несірі. Лас-Пальмас нічим не відповів, а перед фінальним свистком Люкебакіо подвоїв перевагу гостей. 0:2. Севілья тріумфує й набирає 34 очки, відірвавшись від зони вильоту на 9 очок.

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