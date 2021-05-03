Барселона з Валенсією активно провели перший тайм, створивши кілька непоганих моментів, але усі голи залишили на другий тайм. Спочатку Паулісту загубили у штрафному і оборонець без проблем замкнув подачу з кутового.

Барселона втримала перемогу над Валенсією у перестрілці з п'ятьма голами – "блаугранас" наздогнали Реал

Каталонці швидко відігрались – Мессі не зміг забити з пенальті, але вдало зіграв на добиванні. У схожому стилі забив Грізманн, який зреагував на сейв голкіпера, а Мессі забив третій гол зі штрафного. Солер відіграв один м'яч, але Барселона втримала перемогу.

Таким чином, каталонці набрали 74 очки та залишились третіми, Валенсія з 36 пунктами розташувалась на 14 позиції.