Барселона посреди недели могла выйти на первую позицию в Ла Лиге, но неожиданное поражение от Гранады на Камп Ноу откинуло каталонцев аж на третью строчку. После побед Реала и Атлетико в текущем туре "блаугранас" отстали от "матрасников" на шесть пять очков, а от "сливочных" – на три (при худшей статистике личных встреч). Таким образом, ещё одна осечка рисковала стать роковой для чемпионских амбиций подопечных Рональда Кумана.

Теперь команде необходимо было любой ценой побеждать Валенсию на Месталье. Задача выглядела не такой уж и сложной, ведь "летучие мыши" шли на четырнадцатой позиции в турнирной таблице, не выиграв ни одного из последних пяти матчей. Впрочем, не стоит забывать, что в поединке первого круга левантийцы расписали боевую ничью на Камп Ноу (2:2). Недооценка этого соперника было недопустима.

Сразу со стартовым свистком "сине-гранатовые" пошли вперёд. Уже на 3-й минуте давление Барселоны могло вылиться во взятие ворот: де Йонг ворвался в штрафную, получил своевременный пас от Гризманна и в касание сбросил мяч под удар Педри метров с десяти – хавбек выстрелил в дальний угол, однако сфера разминулась со штангой! После этого каталонцы продолжили плести красивые комбинации на чужой половине поля, не выпуская Валенсию за центральный круг, а на 13-й минуте гости упустили вторую возможность открыть счёт – это Араухо замкнул заброс Месси со стандарта на линию вратарской! Силессен спас "летучих мышей".

Ещё через пять минут "блаугранас" раскатали хорошую атаку с шикарным прострелом Альбы во вратарскую, но Гризманн немного не успел к мячу. Казалось, вот-вот Барселона дожмёт слабого соперника, однако на 20-й минуте фаворит едва не пропустил гол в контратаке 3-в-2! Гедеш разогнал её, воспользовавшись ошибкой Пике и Араухо, после чего отдал передачу на ход Гайя левым флангом – Хосе завершил эпизод ударом с линии штрафной в дальний угол. Мимо!

Каталонцы на 23-й могли ответить пенальти за фол против Педро, которого Солер ударил в ахилл, однако арбитр проигнорировал этот эпизод. Валенсию он не испугал: уже на 26-й хозяева провели контратаку левым флангом, в завершении которого Гайя покатил на линию штрафной под удар Рачичу – Урош выстрелил низом, но получилось не очень сильно. Тер Штеген поймал мяч, а Месси на 31-й минуте мог наказать соперника со стандарта. Позиция была идеальной для Лионеля, однако аргентинец пробил с неё над перекладиной.

К сожалению, это был последний опасный эпизод в первом тайме. Валенсия и до этого уверенно держала каталонцев на дистанции, а в последние 15 минут перед перерывом "летучие мыши" вообще ничего не позволяли Барселоне – кроме прострелов с левого фланга. Большинство были перехвачены, однако на 40-й Альба покатил во вратарскую просто шикарно. Гризманн то ли не смог замкнуть, то ли пропустил мяч на Педри, которому оставалось попасть в пустые ворота – впрочем, хавбек розминувся со сферой!

В конце концов, отдыхать команды отправились при достаточно тревожных для Барсы нулях на табло. Тревога оправдала себя уже через три минуты после перерыва: "летучие мыши" выскочили в контратаку, в завершении которой Гедеш убежал от Пике и вышел один на один с тер Штегеном под углом – Гонсало пробил в ближний, но Марк-Андре спас Барсу. Хозяева заработали угловой, тер Штеген пошел на перехват, но зацепился за Корейю и Педри, упав в штрафной – Паулиста же спокойно замкнул в пустые ворота! 0:1!

Трудно сказать, насколько сильно мешал Корейя голкиперу. На видео никакого криминала не заметно – сложилось впечатление, что именно Педри заблокировал Марку-Андре движение к мячу. VAR тоже ничего страшного не увидел. Гол был засчитан, а уже на 53-й минуте Валенсия могла забить второй – это Гедеш забросил мяч на правый край штрафной, а абсолютно свободный Корейя замкнул ударом в падении. Мяч пролетел над воротами! Призрак Гранады навис над каталонцами, намекая на ​​скорый конец борьбы за "золото" Ла Лиги...

Впрочем, на помощь каталонцам пришёл центрбэк Лато, который на 57-й минуте решил рукой прервать заброс Месси в штрафную. Арбитр без колебаний назначил пенальти, а Лео взялся его ипсолнять – капитан Барсы пробил в левый нижний угол, но Силессен парировал! После этого Бускетс догнал мяч и попытался прострелить – передачу накрыли, однако отскок поймал Педри! Юноша пробил метров с четырёх, но попал в Паулисту! От него сфера прилетела на Месси – в этот раз Лионель не ошибся. 1:1!

Забитый гол окрылил Барселону. "Летучие мыши" всей командой пытались сдержать "блаугранас", однако уже на 63-й минуте хозяевам пришлось разводить мяч с центра поля. Альба исполнил прекрасный навес на линию вратарской, де Йонг замкнул его точным ударом головой, а Силессен сделал фантастический сейв – на добивании же оказался Гризманн. 1:2! На 69-й же неудержимые гости провели и третий гол – это Месси нанёс прямой удар со штрафного, а мяч рикошетом от правой штанги залетел в ворота! 1:3.

После этого каталонцы успокоились, понимая, что игра закрыта. Тренерский штаб Барселоны уже начал снимать лидеров – на 75-й минуте вместо Педри и Деста вышли Мориба и Серхи Роберто. Хави Грасия, в свою очередь, пошел ва-банк на 79-й, бросив в бой Гамейро и Оливу. Рачич и Гильямон покинули поле. Валенсия поставила всё на атаку, однако никто не думал, что этот ход принесёт успех принесет успех уже через четыре минуты: Олива отдал передачу на Солера, а Карлос решился на прямой удар метров с 24-х – точно в левую девятку! 2:3.

Интрига возродилась. Валенсия смело шла вперёд, запуская передачи под рывки нападающими, а Олива в эндшпиле встречи пытался повторить шедевр Солера – получилось слишком неточно. В целом же, атакам "летучих мышей" не хватало целостности. Барселона держала соперника на дистанции, хотя даже на лицах было заметно – гости безнадежно устали. К счастью, времени на камбэк у хозяев было мало. Финальный свисток зафиксировал победу "кулес".

Таким образом, Барселона набрала 74 очка, догнав Реал в турнирной таблице, но оставшись на третьей позиции. Атлетико опережает обоих грандов на два зачётных балла.