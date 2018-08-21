Валенсія – Атлетіко – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Іспанія — 20 серп 146
-
Валенсія та Атлетіко зіграли внічию
-
Шевченко викликав у збірну України 8 легіонерів на матчі проти Чехії та СловаччиниЗбірна України — 20 серп 4549
-
Аякс – Динамо: "Якби не VAR, ми могли програти", або Як амстердамські зірки сигнали киянам надсилалиЛіга чемпіонів — 20 серп 2375
-
Найкращий гравець сезону УЄФА: оголошена трійка претендентівЛіга чемпіонів — 20 серп 2183
-
Коноплянка може стати обличчям революційної перебудови Еспаньйола: наскільки це реально?Іспанія — 20 серп 7883
Всі новини