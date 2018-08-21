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Валенсія – Атлетіко – 1:1 – відео голів та огляд матчу

20 серпня 23:59 78 Читать на русском
Валенсія – Атлетіко – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Валенсія – Атлетіко – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Матч першого туру чемпіонату Іспанії 2018/19 між Валенсією та Атлетіко завершився мінімальною результативною нічиєю. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У середині першого тайму Корреа вивів "матрацників" вперед, проте на початку другого тайму Валенсія зуміла відновити статус-кво.

Валенсія та Атлетіко зіграли внічию

Матч так і закінчився нічиєю, перший тур приносить у скарбнички команд по 1 заліковому балу.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 1-й тур

Валенсія – Атлетіко – 1:1

Голи: Родріго, 56 – Корреа, 26

Іспанія1 турМесталья (Валенсія)

Валенсія - Атлетіко: Понеділок 20 серпня 2018

Валенсія
Матч завершено
1 : 1
Атлетіко
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Іспанія Відеоновини Валенсія Валенсія Атлетіко Атлетіко Валенсія - Атлетіко
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