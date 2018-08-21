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Валенсия – Атлетико – 1:1 – видео голов и обзор матча

20 августа 23:59 7 Читати українською
Валенсия – Атлетико – 1:1 – видео голов и обзор матча
Валенсия – Атлетико – 1:1 – видео голов и обзор матча

Матч первого тура чемпионата Испании 2018/19 между Валенсией и Атлетико завершился минимальной результативной ничьей. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В середине первого тайма Корреа вывел "матрасников" вперед, однако в начале второго тайма Валенсия сумела восстановить статус-кво.

Валенсия и Атлетико сыграли вничью

Матч так и закончился ничьей, первый тур приносит в копилку команд по 1 зачетном балла.

Чемпионат Испании 2018/19, 1-й тур

Валенсия – Атлетико – 1:1

Голы: Родриго, 56 – Корреа, 26

Испания1 турМесталья (Валенсия)

Валенсия - Атлетико: Понедельник 20 августа 2018

Валенсия
Матч окончен
1 : 1
Атлетико
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Валенсия Валенсия Атлетико Атлетико Испания Видеоновости Валенсия - Атлетико
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