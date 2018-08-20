Валенсія та Атлетіко зіграли внічию

Матч першого туру чемпіонату Іспанії 2018/19 між Валенсією та Атлетіко завершився мінімальною результативною нічиєю.

Валенсія впродовж всього матчу виглядала більш активною, володіючи ініціативою та контролюючи м'яч. Атлетіко діяв у своїй звичній манері, граючи другим номером на разючих контратаках. Втім, мадридці могли пропустити вже на 5-й хвилині, однак удар Васса з кута штрафного пройшов вище воріт. На 16-й Родріго потужно пробив з лінії карного майданчика у дальній кут – м'яч пролетів повз дальню штангу. Атлетіко покарав за марнотратство на 26-й хвилині, коли Грізманн помітив Анхеля Корреа у штрафному та розрізним пасом вивів його віч-на-віч – аргентинцю залишалося лише розстріляти ворота Валенсії. До кінця тайму ініціативу тримав Атлетіко, однак реалізувати ігрову перевагу у ще один гол гостям так і не вдалося.

У другому таймі Валенсія підвищила оберти і досить закономірно забила. На 56-й хвилині Родріго забив досить схожий з голом Корреа м'яч, також отримавши розрізну передачу у штрафний та розстрілявши Облака з близької дистанції. Валенсія навіть могла вийти уперед, однак удар Габріеля головою на 67-й хвилині прийшовся у штангу. Кращих моментів у матчі команди вже не створили, тож фінальний свисток зафіксував результативну нічию – 1:1.

Таким чином, Валенсія та Атлетіко набрали по одному очку та піднялися на восьму-дев'яту позиції у турнірній таблиці. Втім, це лише перший тур – у команд все попереду.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 1-й тур

Валенсія – Атлетіко – 1:1

Голи: Родріго, 56 – Корреа, 26