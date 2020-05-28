Вальдес близький до призначення в іспанський клуб – досвід в рідній Барселоні був провальним

Екс-голкіпер Барселони Віктор Вальдес намагається знайти нове місце роботи.

Іспанський фахівець отримав пропозицію від скромної Орти, інформує AS.

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Каталонський клуб перебуває в середині таблиці своєї групи Терсери (четвертий дивізіон Іспанії). Посеред сезону Орта втратила головного тренера Начо Кастро – його запросила Андорра, одним з власників якої є Жерар Піке. Президент Орти Пако Кармона вже розпочав переговори з Вальдесом, саме він і вважається основним претендентом на посаду.

Нагадаємо, в жовтні минулого року легендарного голкіпера зі скандалом звільнила рідна Барселона. Вальдес очолив команду U-19, однак через погані результати і конфлікт з керівництвом втратив роботу, не протримавшись і трьох місяців.

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