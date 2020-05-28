Вальдес близок к назначению в испанский клуб – опыт в родной Барселоне был провальным

Экс-голкипер Барселоны Виктор Вальдес пытается найти новое место работы.

Испанский специалист получил предложение от скромной Орты, информирует AS.

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Каталонский клуб находится в середине таблицы своей группы Терсеры (четвертый дивизион Испании). Посреди сезона Орта потеряла главного тренера Начо Кастро – его пригласила Андорра, одним из владельцев которой является Жерар Пике. Президент Орты Пако Кармона уже начал переговоры с Вальдесом, именно он и считается основным претендентом на должность.

Напомним, в октябре прошлого года легендарного голкипера со скандалом уволила родная Барселона. Вальдес возглавил команду U-19, однако из-за плохих результатов и конфликта с руководством потерял работу, не продержавшись и трех месяцев.

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