Новоспечений півзахисник Маріуполя Владислав Вакула, права на якого належать донецькому Шахтарю, встиг зарекомендувати себе в Десні не з найкращого боку.

Як відомо, 13 січня Десна орендувала Владислава Вакулу у Шахтаря. Однак минуло лише 16 днів і вінгер "гірників" екстрено покинув чернігівців, а вчора, 30 січня, став гравцем Маріуполя.

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Офіційна причина розриву "стосунків" не називалася ні чернігівським клубом, ні донецьким. Головний тренер Десни Олександр Рябоконь також був небагатослівним, заявивши лише, що відрахування Вакули – його особисте рішення.

За повідомленням видання Sport.ua, головна причина прощання з футболістом – грубе порушення спортивного режиму. Подробиці не повідомляються, однак відомо, що рішення розірвати орендну угоду з гравцем клубне керівництво після консультацій з тренерським штабом прийняло дуже оперативно.

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