"Вакула не гратиме в Десні. Це поки все, що можу сказати на сьогоднішній день. Це моє рішення. Не буду вдаватися в подробиці.

Вакула покинув Десну та приєднався до Маріуполя, здійснивши другий трансфер за місяць

Чи будемо ми ще когось підписувати? Якщо трапиться якийсь сильний футболіст, то запросимо його. Хоча не виключено, що до кінця зборів когось віддамо в оренду", – сказав Рябоконь у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Десна орендувала Владислава Вакулу у Шахтаря 13 січня цього року. Через 16 днів вінгер "гірників" екстрено покинув чернігівців, а вчора, 30 січня, став гравцем Маріуполя.

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