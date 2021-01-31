Новоиспеченный полузащитник Мариуполя Владислав Вакула, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, успел зарекомендовать себя в Десне не с лучшей стороны.

Как известно, 13 января Десна арендовала Владислава Вакулу у Шахтера. Однако прошло всего 16 дней и вингер "горняков" экстренно покинул черниговцев, а вчера, 30 января, стал игроком Мариуполя.

Вакула покинул Десну и присоединился к Мариуполю, совершив второй трансфер за месяц

Официальная причина разрыва "отношений" не называлась ни черниговским клубом, ни донецким. Главный тренер Десны Александр Рябоконь также был немногословен, заявив лишь, что отчисления Вакулы – его личное решение.

По сообщению издания Sport.ua, главная причина прощания с футболистом – грубое нарушение спортивного режима. Подробности не сообщаются, однако известно, что решение расторгнуть арендное соглашение с игроком клубное руководство после консультаций с тренерским штабом приняло очень оперативно.

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