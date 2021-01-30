Вакула покинув Десну та приєднався до Маріуполя, здійснивши другий трансфер за місяць
Півзахисник Шахтаря Владислав Вакула вдруге змінив клуб у зимове трансферне вікно.
Вакула покинув розташування Десни та знову став гравцем Маріуполя, чим поділився у своєму Instagram.
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Перехід, ймовірно, відбувся на правах оренди. Вакула вже двічі виступав за азовців. Додамо, що права на гравця належать Шахтарю. Цікаво, що гравець опублікував у себе в Instagram новину про свій перехід, підписавши її: "Всюди добре, а вдома краще".
Нагадаємо, хавбек перебрався з Маріуполя до донецького клубу влітку 2019 року. Закріпитися у складі "гірників" йому не вдалося – всього 4 матчі і жодної результативної дії.
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