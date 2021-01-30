Вакула покинув розташування Десни та знову став гравцем Маріуполя, чим поділився у своєму Instagram.

Вакула міг опинитися у клубі МЛС – Шахтар заблокував трансфер

Перехід, ймовірно, відбувся на правах оренди. Вакула вже двічі виступав за азовців. Додамо, що права на гравця належать Шахтарю. Цікаво, що гравець опублікував у себе в Instagram новину про свій перехід, підписавши її: "Всюди добре, а вдома краще".

Нагадаємо, хавбек перебрався з Маріуполя до донецького клубу влітку 2019 року. Закріпитися у складі "гірників" йому не вдалося – всього 4 матчі і жодної результативної дії.

Коваленко в Аталанті: італійські ЗМІ озвучили вплив на Маліновського і роль українця, або Шахтар має проблему