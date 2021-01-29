Восьмий тур інтелектуальної Ліги чемпіонів на "Футбол 24"! Приєднатися до конкурсу можна, починаючи з будь-якого туру.

Розпочнемо із фідбеку, який отримали на робочу скриньку.

Олександр Панасюк: Цього разу якийсь найлегший кросворд, начебто, за весь час. Давайте складніші питання.

Сергій Зворський: 15 січня о 21:00 я спробував знову позмагатися у швидкості розв'язування чергового завдання. Але швидко припинив цей намір, бо чомусь, з невідомої причини, інтернет того вечора у мене гальмував не на жарт. Вирішив поберегти нервову систему :)

Олег Валах: Хороший був кросворд. Для мене, мабуть, один з найпіддатливіших за увесь час конкурсу. Впевнений, що позмагався б за перше "швидкісне" місце, але ота зв'язка в центрі кросворда "Ребер-Басов" геть чисто вибила мене з часової колії :-). Першочергово вписав гравця Герти Ремера і став потім вишукувати олександрійського захисника на "М". Але добре, що вдалось розплутати цей вузлик))

Максим Шемчук: Маленький якийсь кросворд вийшов, та й не складний. Проблеми виникли лише навколо Руфф'є та Йобо, все інше підкорилось за пів години. Принаймні немає спірних і важких для пошуку, а вірменський Ані я уже напам'ять знаю.

Правильні відповіді на кросворд №20 "Хто розпочинав у Марселі та клубах АПЛ, а закінчив у чемпіонаті Андорри?"

Горизонтально: 1. Джок. 4. Мерк. 6. Оге. 7. Якір. 8. Йобо. 10. Ротен. 14. Уче. 15. Ані. 16. Басов. 17. Фае. 18. АЕЛ. 19. Рінус. 24. Йонк. 25. Ірак. 26. Рор. 27. Хака (Гака). 28. Явір.

Вертикально: 2. Жаке. 3. Корсо. 4. Мейте. 5. Рубі. 9. Руфф’є. 10. Ребер. 11. Тосун. 12. Навас. 13. Піола. 20. Іскра. 21. Уніря. 22. Роза. 23. Тапі.

Сліпий жереб був прихильним до Олега Валаха, який вперше в історії конкурсу здобуває фірмову футболку polo. А ось із бонусним брелком для того, хто найпершим надішле правильні відповіді, довелося значно складніше. Адже скоріше від усіх головоломку знову розв'язав Юрій З. (лист надійшов 15 січня о 22:00). Друга швидкість у Сергія Ярмоли (22:36), третя – у Віталія Максимчука (23:21). Усі троє вже мали по втішному призу від нас, тому цього разу трофей поїде до Віталія Мітітюка (23:27).

Вітаємо переможців і просимо Олега Валаха повідомити на email конкурсу координати найближчого відділення Нової Пошти, свій номер телефону і оптимальний розмір футболки.

Турнірна таблиця після 7-ми турів

*Приєднатися до конкурсу можна, починаючи з будь-якого туру

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Нагадуємо, що головною винагородою за перемогу в дебютному сезоні ЛЧ буде крутий рюкзак від Футбол 24. Поточний призовий фонд – фірмова футболка за перемогу у турі і брелок для автора найшвидше надісланих правильних відповідей.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до четверга, 11 лютого, включно).

3. Результати розіграшу – 12 лютого, у п'ятницю, о 21:00.

Поїхали!

Горизонтально: 2. Чарівник м’яча, футболіст-характерник. Так ми могли б назвати Роналдінью, Гаррінчу, Марадону. 5. Божественне прізвище угорця, який пограв за Вест Бромвіч і Фулхем. 6. Ізраїльський голкіпер, який зробив кар’єру у Ла Лізі. 7. Вінгер Кардіффа, коли цей клуб виступав в АПЛ. 8. Місто, облюбоване українськими клубами для тренувальних зборів. 10. Команда, яка завдала Шахтарю гучного ляпаса у єврокубках 2000-х. 14. Ще одні єврокубкові кривдники "гірників" із того ж десятиліття – не допомогли навіть голи Гладкого і Фернандінью. 15. "Крокодили" турецького футболу. 16. Найкращий бомбардир одного з Мундіалів. 19. Ім’я щасливого власника чинного контракту із київським Динамо. 21. Менш поширена назва сплячого гранда Еллади. 22. Країна, куди у 1970-х привезли "Золотий бутс". 23. Одноклубник великого Златана. 24. Австрійський тренер, який запам’ятався роботою із Гамбургом та Кайзерслаутерном.

Вертикально: 1. Навіть у Жозе Моурінью є свій бос. Хто він? 2. Жив у злиднях, потерпав від спраги, допомагав мити туалети в мечеті, а зараз – мільйонер і футбольна суперзірка. 3. Був колись такий словак у львівських Карпатах. 4. Клуб із Європи, де український легіонер продовжує стукати у двері основного складу. 8. Португальське місто віце-чемпіонів країни на зорі далеких 1970-х. 9. Захисник збірної США на ЧС-2010. 11. Як ми називаємо прицільного бомбардира, кілера у бутсах? 12. Провідний рефері ФІФА до початку 90-х, іспанець. 13. Легіонер міланського Інтера. 17. В Україні свого часу гриміло прізвище братів Капанадзе. А у Швейцарії? 18. Захисник, який у "нульових" виступав за Чорноморець, Металіст, Кривбас. 19. Клуб із Бенілюксу, який постраждав у єврокубках від українського легіонера, героя нещодавнього інтерв’ю "Футбол 24". 20. Команда, одна із численних зупинок на шляху Сергія Скаченка.

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