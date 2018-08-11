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Вакуленко: Ми повинні були обігрувати Львів і в рівних складах

10:36 151 Читать на русском
Вакуленко: Ми повинні були обігрувати Львів і в рівних складах
Сергій Вакуленко / Соцмережі

Захисник Олімпіка Сергій Вакуленко прокоментував нічию у матчі 4 туру УПЛ проти ФК Львів.

"Суперник після видалення повністю сів у свою штрафну, важко було по такій грі знаходити моменти. Виправдань не шукаємо, ми повинні були обігрувати Львів і в рівних складах, і граючи з чисельною перевагою. Львів'яни нічим нас не здивували, ми знали, як вони будуть грати.

Олімпік – Львів – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні було мало гострих моментів, дуже складно грати, коли суперник так глухо обороняється. Потрібно було щось придумати, зіграти нестандартно. Ми забили, створювали тиск на ворота Львова, але забити другий гол не змогли. Не вистачило часу", – цитує Вакуленка офіційний сайт Олімпіка.

Україна4 тур

Олімпік - Львів: П'ятниця 10 серпня 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 1
Львів
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Теги
Олімпік Олімпік Олімпік - Львів Сергій Вакуленко Сергій Вакуленко
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