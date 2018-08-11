Вакуленко: Ми повинні були обігрувати Львів і в рівних складах

Англія — 11:11 2391
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Фред відзначився жахливим вчинком у першому матчі за Манчестер Юнайтед в АПЛ – чисте вилучення?
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Ярмоленко відновився після травми і може зіграти проти ЛіверпуляАнглія — 09:54 509
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Маркевич про трансфер Супряги: Якщо Дніпро хоче повернути свою славу, треба притримувати таких футболістівУкраїна — 08:50 894
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Шахтар – Ворскла: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:00 1767
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"Даємо 100 мільйонів за гравця": чому Манчестер Юнайтед провалив трансферний дедлайнАнглія — 10 серп 2172
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