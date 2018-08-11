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Вакуленко: Мы должны были обыгрывать Львов и в равных составах

10:36 13 Читати українською
Вакуленко: Мы должны были обыгрывать Львов и в равных составах
Сергей Вакуленко / Соцсети

Защитник Олимпика Сергей Вакуленко прокомментировал ничью в матче 4 тура УПЛ против ФК Львов.

"Соперник после удаления полностью сел в свою штрафную, трудно было по такой игре находить моменты. Оправданий не ищем, мы должны были обыгрывать Львов и в равных составах, и играя с численным преимуществом. Львовяне ничем нас не удивили, мы знали, как они будут играть.

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Сегодня было мало острых моментов, очень сложно играть, когда соперник так глухо обороняется. Нужно было что-то придумать, сыграть нестандартно. Мы забили, создавали давление на ворота Львова, но забить второй гол не смогли. Не хватило времени", – цитирует Вакуленко официальный сайт Олимпика.

Украина4 тур

Олимпик - Львов: Пятница 10 августа 2018

Олимпик
Матч окончен
1 : 1
Львов
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Олимпик Олимпик Олимпик - Львов Сергей Вакуленко Сергей Вакуленко
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