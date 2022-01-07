Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про підписання Владислава Вакули. Клуб не розголошує умови переходу, але Transfermarkt повідомляє, що нападник приєднався на правах оренди з Шахтаря. Останнім його клубом стала Ворскла.

Болбат близький до переходу в Чорноморець, – ЗМІ

Владислав має репутацію порушника дисципліни. Його вигнала Десна через кілька тижнів після підписання контракту, а Маріуполь передумав запрошувати нападника після скандалу з п'яною ДТП. Догравав минулий сезон Вакула у дублі Шахтаря, де також про нього відгукувались не надто позитивно.

Додамо, що Владислав у поточному сезоні провів 8 матчів за Ворсклу, проте не відзначався результативними діями.

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