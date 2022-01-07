Захисник Шахтаря Сергій Болбат найближчим часом приєднається до Чорноморця, переконує FootBoom.

Григорчук запрошує в Чорноморець екс-гравця Шахтаря й збірної України, – ЗМІ

Деталі переходу 28-річного футболіста не повідомляють.

Нагадаємо, першу частину сезону Болбат провів у Десні на правах оренди. Раніше була інформація, що чернігівський клуб хоче продовжити орендну угоду. За сіверян Сергій зіграв 14 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 результативний пас. Transfermarkt оцінює гравця в 1,2 млн євро.

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