Права на футболіста належать Шахтарю. В середині січня 21-річного хавбека орендувала Десна. Однак згодом чернігівці відмовилися від футболіста через нібито порушення режиму. Вакула оперативно анонсував повернення у Маріуполь, з якого свого часу і переходив у Шахтар.

Вакула влаштував ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, – ЗМІ

Низка ЗМІ у новинах про ДТП, яка сталася вночі 8 лютого, повідомляли, що Владислав їхав зі святкування дня народження віце-президента Маріуполя Андрія Саніна. Видання 0629.com.ua зробило запит у клуб і отримало доволі несподівану відповідь.

"Владислав Вакула не є футболістом ФК Маріуполь, а, отже, ні на якому дні народження керівництва клубу він не міг бути", – прокоментувала інцидент прес-служба азовців.

Додамо, що Маріуполь справді офіційно не оголошував про повернення півзахисника у склад команди. Заява Вакули у своїх соцмережах так і залишилася єдиним повідомленням про цей перехід.

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