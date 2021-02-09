Права на футболиста принадлежат Шахтеру. В середине января 21-летнего хавбека арендовала Десна. Однако впоследствии черниговцы отказались от футболиста из-за якобы нарушения режима. Вакула оперативно анонсировал возвращение в Мариуполь, из которого в свое время и переходил в Шахтер.

Вакула устроил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, – СМИ

Ряд СМИ в новостях о ДТП, которое произошло ночью 8 февраля, сообщали, что Владислав ехал с празднования дня рождения вице-президента Мариуполя Андрея Санина. Издание 0629.com.ua сделало запрос в клуб и получило довольно неожиданный ответ.

"Владислав Вакула не является футболистом ФК Мариуполь, а, следовательно, ни на каком дне рождения руководства клуба он не мог быть", – прокомментировала инцидент пресс-служба азовцев.

Добавим, что Мариуполь действительно официально не объявлял о возвращении полузащитника в состав команды. Заявление Вакулы в своих соцсетях так и осталась единственным сообщением об этом переходе.

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