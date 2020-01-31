Вакула: Хочеться залишитися у Шахтарі

Форвард Шахтаря Владислав Вакула поділився враженнями від зимових зборів з "гірниками".

"Враження тільки позитивні, море позитивних емоцій. Дуже приємно працювати з такими майстрами своєї справи. Потрібно набиратися досвіду, старатися, щоб відповідати рівню цих гравців. Це дуже якісні гравці.

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Хочеться залишитися в команді. Поки нічого не знаю щодо свого майбутнього – залишуся тут чи повернусь у Маріуполь. Тренерський штаб вирішуватиме, я сподіваюся на позитивний результат", – сказав Вакула у коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що 20-річний нападник провів 15 матчів в УПЛ 2019/20 і відзначився 3 голами та одним асистом. Вакула став гравцем Шахтаря в серпні минулого року. Передбачалося, що його оренда в Маріуполі буде розрахована до кінця поточного сезону.

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