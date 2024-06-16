Що ми знаємо про збірну Словенії? У пам'яті одразу спливає катастрофа відбору до Євро-2000 з голом Ачімовіча та гуляючим Сашком, але були й приємні моменти. Погодьтесь – винос росіян у Маріборі в 2010 році тішив душу, особливо після вильоту України в тому ж плей-офф. Крім того, наша збірна проходила словенців у кваліфікації до Євро-2016.

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Також можна згадати про Беньяміна Вербіча, якого з добротою запам'ятали фани Динамо. Втім, більшість вболівальників очікує побачити last dance Ілічіча – колишню гольову машину Палермо й Аталанти, якій нецікаво забивати некрасиві голи. Причому хавбек їде на турнір не за старі заслуги й не заради моральної підтримки. У свої 36 років Йосіп забив 8 голів і віддав 10 асистів за Марібор у словенському чемпіонаті.

У збірній він не з'являвся з 2021 року. 5 червня він повернувся до заявки, вийшов на заміну й забив через 4 хвилини. Майстер!

Josip Iličić returned to international football for the first time since 2021 with Slovenia on Tuesday after suffering from mental health issues.



He subbed on and scored within four minutes ️ pic.twitter.com/FMADsyb9WW — B/R Football (@brfootball) June 5, 2024

Як правило, таких легенд виділяють серед слабеньких збірних, адже нічого цікавішого в них немає. Ця історія – не про Словенію. Країна привезла на Євро-2024 один із найсильніших своїх складів в історії. На воротах стоїть Облак з Атлетіко, в атаці запалює Шешко (РБ Лейпциг), Ловріч і Бійол (обидва з Удінезе) цементують оборону, а багато інших футболістів у минулому виступали в топ-лігах.

На чемпіонат Європи команда пробилась, набравши 22 очки у непростій групі з Данією, Північною Ірландією, Фінляндією та Казахстаном. Слабка збірна у такому квартеті не вижила б, а Словенія під керівництвом Матьяжа Кека ще й забила 20 голів при 9 пропущених. Балканці могли б і виграти квартет, адже у них була рівність за очками з Данією – втім, скандинави мали кращу статистику в особистих зустрічах (1:1, перемогу 2:1).

І ось вони зустрічаються знову. Для обох колективів перемога в 1-му турі має критично важливе значення, адже суперниками по групі є Англія та Сербія. Програвши першу зустріч, існує великий ризик провалити весь турнір – особливо з такими суперниками.

"Данський динаміт" гучно заявив про себе на Євро-2020, продемонструвавши романтичний футбол і діставшись півфіналу. У Лізі націй та у подальших кваліфікаціях команда продовжувала розривати, тож фіаско на ЧС-2022 стало несподіванкою. Підопічні Каспера Юлманда не тільки залишились без перемог і плей-офф, а й зіграли у млявому стилі з провальними тактичними рішеннями. І це – проти Тунісу й Австралії...

Тепер скандинавам необхідно реабілітуватися, але чи вдасться? Відбір на Євро-2024 пройшов не без пригод. У Любляні не змогли переграти словенців, а в Астані колектив вів з рахунком 2:0 після 35-ї хвилини – і програв. У спарингах навесні та влітку Данія підтвердила статус найсильніших вікінгів, прибивши Швецію, Норвегію й Фарери, однак тільки острів'яни не змогли забити у ворота Шмейхеля. Зі Швейцарією ж розписали нулі.

Оборона видається найслабшим місцем команди Кампера Юлманда. Його підопічні у відборі примудрилися пропустити більше, ніж скромні словенці (10 голів проти 9-ти), що й не дивно – центрбекам К'яєру та Вестергору вже далеко за 30, а перспективні Андерсон (Крістал Пелас) та Йоргенсен (Брентфорд) не вражають тренерський штаб.

Зате у всіх інших ланках повний порядок. Якщо перелічувати список потужних виконавців, то доведеться розписувати всю заявку на Євро-2024. Еріксен досі в строю, Хьойб'єрг у прекрасній формі, у Вінда 11+7 за Вольфсбург, а 74-мільйонний Хьойлунд забив 20 голів у всіх турнірах сезону 2023/24. Що найбільш важливо, Каспер Юлманд ставить цій банді прогресивну тактику з купою тонких рішень, більш характерних для клубного футболу – і це працює.

Усі очікують на перемогу Данії, але в цій зустрічі багато інтриги. Справжнє обличчя скандинавської збірної ми побачимо тільки зараз – перед Євро-2024 команда мала забагато нюансів. Словенія ж не тільки пропустила у відборі менше, а й забила більше, тож сьогодні буде цікаво. Зрештою, хочеться вже подивитись на Ілічіча.

Орієнтовні склади на матч Словенія – Данія

Словенія: Облак – Карнічник, Блажіч, Бійол, Янжа – Стояновіч, Гнєзда-Черін, Ловріч, Вербіч – Шпорар, Шешко

Данія: Шмейхель – А. Крістенсен, Андерсон, Вестергор – Ба, Ділейні, Хьойберг, Еріксен, Меле – Хьойлунд, Вінд

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