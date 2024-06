Що ми знаємо про збірну Словенії? У пам'яті одразу спливає катастрофа відбору до Євро-2000 з голом Ачімовіча та гуляючим Сашком, але були й приємні моменти. Погодьтесь – винос росіян у Маріборі в 2010 році тішив душу, особливо після вильоту України в тому ж плей-офф. Крім того, наша збірна проходила словенців у кваліфікації до Євро-2016.

Також можна згадати про Беньяміна Вербіча, якого з добротою запам'ятали фани Динамо. Втім, більшість вболівальників очікує побачити last dance Ілічіча – колишню гольову машину Палермо й Аталанти, якій нецікаво забивати некрасиві голи. Причому хавбек їде на турнір не за старі заслуги й не заради моральної підтримки. У свої 36 років Йосіп забив 8 голів і віддав 10 асистів за Марібор у словенському чемпіонаті.

У збірній він не з'являвся з 2021 року. 5 червня він повернувся до заявки, вийшов на заміну й забив через 4 хвилини. Майстер!

Josip Iličić returned to international football for the first time since 2021 with Slovenia on Tuesday after suffering from mental health issues.



He subbed on and scored within four minutes ️ pic.twitter.com/FMADsyb9WW