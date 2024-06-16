У матчі 19-го туру МЛС Інтер Маямі на виїзді дотис Філадельфію Юніон (2:1). Читайте звіт про гру і дивіться відео голів у цій новині на "Футбол 24".

МЛС, 19-й тур

Філадельфія Юніон – Інтер Маямі – 1:2

Голи: Уре, 3 – Грессель, 47, Афонсо, 90+4

Вилучення: Руїз, 69 (Інтер, друга жовта картка), Авілес, 84 (Інтер, друга жовта картка)

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У черговому турі МЛС Інтер Маямі у драматичному матчі проявив волю до перемоги і у доданий час у меншості здолав Філадельфію Юніон. Все почалось з гола господарів вже на 3-й хвилині: Уре пасом зі своєї частини поля вивели сам на сам і той не схибив – Кривцов та Авілес перебували у ролі статистів, так і не наздогнавши данського форварда.

Відігратись вдалось лише на початку другого тайму – Грессель з району одинадцятиметрової позначки замкнув передачу з лівого флангу. На 69-й хвилині Інтер залишився у меншості через безглуздий фол Руїза поблизу воріт суперника (він став другим у матчі). А за 5 хвилин до завершення зустрічі повторний "гірчичник" заробив і Авілес.

Здавалось, удев'ятьох маямцям за щастя буде втримати бодай нічию, але вони спромоглись вирвати перемогу! Афонсо, який тільки-но вийшов на заміну, на четвертій доданій хвилині увімкнув "режим Мессі", протягнув м'яч зі своєї половини поля, попутно обіграв захисника і прошив кіпера. Неймовірна вольова перемога, яка закріпила Інтер на вершині Східної конференції.

До слова, не могли допомогти "чаплям" Ліонель Мессі та Луїс Суарес, які нині перебувають у таборі національних команд і готуються до Копа Амеріка. Сергій Кривцов вийшов у старті і був замінений на 91-й хвилині (за свою гру український захисник отримав від статистичного порталу SofaScore середні 6,9 бала).

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