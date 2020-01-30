Коноплянка заговорив сербською і став тренером, Срна спробував сили у журналістиці – відео із закулісся зборів Шахтаря

Донецький Шахтар поділився позаігровими моментами своїх зимових зборів у Туреччині.

Атмосферне відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі чинних чемпіонів України.

Шахтар – Словацко – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У кадр потрапили розмова Євгена Коноплянки з рефері сербською мовою, журналістські навички Даріо Срни, секрети сумки клубного лікаря "гірників" Артура Глущенка та багато іншого. Ще одним цікавим моментом став імпровізований спаринг між представниками тренерського штабу Шахтаря. Одну з команд очолював Коноплянка, однак підопічні хавбека збірної України зазнали поразки. Вінгер донеччан пообіцяв у всьому розібратися і обговорити проблеми тактики зі своїм асистентом – Марліто (найімовірніше, йдеться про Марлоса – прим.).

Відзначимо, що у своєму завершальному спарингу першої частини зборів Шахтар мінімально здолав Словацко, завдяки точному удару Віктора Коваленка.

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