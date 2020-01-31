Вакула: Хочется остаться в Шахтере

Форвард Шахтера Владислав Вакула поделился впечатлениями от зимних сборов с "горняками".

"Впечатления только положительные, море положительных эмоций. Очень приятно работать с такими мастерами своего дела. Нужно набираться опыта, стараться, чтобы соответствовать уровню этих игроков. Это очень качественные игроки.

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Хочется остаться в команде. Пока ничего не знаю о своем будущем – останусь здесь или вернусь в Мариуполь. Тренерский штаб будет решать, я надеюсь на положительный результат", – сказал Вакула в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что 20-летний нападающий провел 15 матчей в УПЛ 2019/20 и отметился 3 голами и одним ассистом. Вакула стал игроком Шахтера в августе прошлого года. Предполагалось, что его аренда в Мариуполе будет рассчитана до конца текущего сезона.

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