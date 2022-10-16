Київська та донецька команди обрали комплекти екіпірування, в яких вийдуть на поле у надпринциповому протистоянні.

Вже сьогодні, 16 жовтня, в рамках 7-го туру УПЛ відбудеться одна з найочікуваніших дуелей української першості – битва між Шахтарем та Динамо. Команди вирішили не зраджувати традиціям та зіграють у звичному для себе екіпіруванні, повідомляє офіційний сайт киян.

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Так, Динамо вийде на газон Арени Львів у біло-блакитних кольорах, а голкіпер киян зіграє у салатовому комплекті. Шахтар змагатиметься у помаранчево-чорному екіпіруванні, тоді як воротар "гірників" одягне форму бордового кольору.

Нагадаємо, Класичне стартує о 17:00. Наразі Шахтар у турнірній таблиці УПЛ з 13-ма очками йде другим, Динамо з 9-ма пунктами – восьме.

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