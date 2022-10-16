У неділю, 16 жовтня, о 17:00 на "Арені Львів" відбудеться один з головних матчів УПЛ першого кола. Протистояння Шахтаря та Динамо – це завжди гаряче. Незалежно від обставин, форми та місць у турнірній таблиці.

Поточна форма

На перший погляд Шахтар виглядає безумовним фаворитом майбутньої битви. На тижні "гірники" лише на останніх секундах втратили перемогу над Реалом, а Динамо поступилося у четвертому з чотирьох матчів Ліги Європи. За два тури до фінішу групового етапу донеччани зберігають шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів, а динамівці намагаються схопитися за рятівну соломинку і здобути путівку в євровесну – поборотися з кіпрським АЕКом за третю сходинку і вихід у стикові поєдинки за Лігу конференцій.

Такий стан справ чудово відображають коефіцієнти від Parimatch Ukraine: 2,23 – на перемогу Шахтаря, 3,00 – на виграш Динамо і 3,70 – на нічию.

Водночас у внутрішній першості останнім часом Динамо виглядає переконливо – три перемоги у трьох турах із загальною різницею голів 5:0 (це за умови двох поразок на старті). Майже без втрат йде і Шахтар, який виграв чотири з п’яти матчів УПЛ і залишається однією з двох команд, які не програвали у Прем’єр-лізі.

Зрештою, не варто забувати про особливе налаштування на окремо взятий матч. Шахтар є зразковим подразником для Динамо та Мірчі Луческу персонально. Вміння перемкнутися та абстрагуватися від проблем у киян точно присутнє. Відтак, легко "гірникам" у неділю не буде. Навіть попри відсутність двох голкіперів Динамо та ключового виконавця у центрі поля Миколи Шапаренка.

Динамо двічі поступилося Ренну

"Біло-сині" проходять випробування напруженим графіком. Про це багато говорить на прес-конференціях Мірча Луческу. Шахтар свій матч у єврокубках провів у вівторок, а Динамо – у четвер. Обидва вони були номінально домашніми, польськими, звідки до Львова все ж добиратися не так складно.

Незважаючи на усі передматчеві прогнози та розклади, двобій на "Арені Львів" подарує нам яскраві емоції. За його підсумками або Шахтар продовжить боротьбу зі СК Дніпро-1 за лідерство, або Динамо здійснить черговий підйом вгору у турнірній таблиці. Хай там як, чи не вперше за останні роки матч між Шахтарем та Динамо є протистоянням між другою та восьмою командами УПЛ.

Історія протистоянь

Формально прийнято вважати, що перша зустріч між Динамо та Шахтарем (який носив тоді назву Стахановець) відбулася у рамках Вищої радянської ліги у 1938-му. Якщо ж вести мову про новітню історію, то востаннє Динамо та Шахтар грали на початку жовтня минулого року. Тоді на "Олімпійському" наші гранди сильнішого не виявили – 0:0.

Загалом же в останніх 10 поєдинках УПЛ шість разів перемагав Шахтар, тричі команди ділили очки і лише одного разу вигравало Динамо.

Матвієнко проти Шапаренка

Кадрова ситуація

Ще у серпні Шахтар втратив Віктора Корнієнка, який пропустить орієнтовно півроку. У матчі з Реалом ушкодження зазнав Анатолій Трубін. На щастя, зіткнення з Антоніо Рюдігером виявилося не дуже серйозним і кіпер зможе зіграти проти Динамо.

Зіткнення Трубіна та Рюдігера

Натомість у киян ситуація з голкіперами є критичною. Через важкі травми колін надовго вибули Георгій Бущан та Денис Бойко, відтак у неділю, ймовірно, зіграє третій воротар Руслан Нещерет. Ще одна суттєва втрата для Динамо – відсутність Миколи Шапаренка, який травмував хрестоподібну зв’язку і з’явиться на полі не раніше березня.

Parimatch Ukraine докладає зусиль, щоби футбол в нашій країні рухався вперед навіть у таких важких умовах. Компанія продовжує підтримку клубів УПЛ й планує з Шахтарем, Дніпром-1, Чорноморцем та Львовом реалізацію важливих проектів.



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Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Зубков, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Мудрик – Сікан.

Динамо: Нещерет – Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко – Циганков, Сидорчук, Буяльський, Шепелєв, Кабаєв – Бєсєдін.

Арбітри

Головний рефері – Катерина Монзуль (Харків), асистенти: Марина Стрілецька (Суми) та Світлана Грушко (Київська область), четвертий рефері – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ), арбітр VAR – Андрій Коваленко (Полтава), асистент арбітра VAR – Семен Шлончак (Черкаси).