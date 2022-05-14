"Закриття неба означало б вступ НАТО до війни. Альянс цього боїться. Мені здається навіть зараз, виділяючи нам зброю, вони займають дуже обережну позицію. Начебто всі все розуміють, але не вживають заходів, які могли б ввести. Хоча Росія давно воює не лише проти України.

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Чи реально досягти миру? Ми цього хочемо. Але як іти на переговори, компроміси, якщо вони захоплюють території, чи призначають там якусь владу? Усе скінчиться, коли Україна переможе силою. І ми боротимемося до кінця.

Відчуваю, що в Європі втомилися від новин про війну, але важливо не зупинятися. Вводити нові санкції, розповідати про ситуацію. На відміну від агресора ми розуміємо, за що воюємо. Правда на боці українців, тому не час засмучуватися", – сказав Ребров в інтерв'ю Зеркало.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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