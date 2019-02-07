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Ракицький: В Україні всі співають гімн, треба викладатись на полі, а не Лепса горланити

09:15 3699 Читать на русском
Ракицький: В Україні всі співають гімн, треба викладатись на полі, а не Лепса горланити
Ярослав Ракицький / ФФУ

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький поділився власною думкою стосовно свого майбутнього в збірній України.

"Я колись казав, що не хочу грати за збірну? Я виходжу на поле... Хлопці, послухайте: там люди, вся країна співає гімн. І футболісти співають гімн.

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Але для мене одне правило: якщо вийшов на поле, треба віддавати себе повністю. А не так, що я загорланив зараз Лепса, а потім прийду і здуюся. Ну навіщо воно мені треба?", – сказав Ракицький в ефірі каналу Росія 24.

Нагадаємо, Ракицький перейшов у Зеніт з донецького Шахтаря та підписав контракт на 3,5 року. За неофіційною інформацією, трансфер центрбека обійшовся Зеніту у 15 мільйонів євро – 10 отримав Шахтар, а також 5 сам Ярослав.

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Теги
Зеніт Зеніт Українці за кордоном Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Збірна України Україна Україна
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