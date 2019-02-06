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"Шевченко вирішує, кого викликати, а кого ні", – Ракицький сподівається потрапити до збірної України

21:03 203 Читать на русском
"Шевченко вирішує, кого викликати, а кого ні", – Ракицький сподівається потрапити до збірної України
Шевченко та Ракицький / reuters

Новоспечений захисник Зеніта прокоментував зникнення його профілю на сайті ФФУ зі списку гравців національної команди.

"У політику не лізу. Я спортсмен. Але я знав, на який крок йду. Це всі розуміли. І я сам, особисто для себе повинен був це зрозуміти.

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Зрозумів, прийняв рішення. І вважаю, що зробив все правильно. Не знаю, хто прибрав мене зі списків ФФУ. Але розраховую, що тут все-таки Шевченко вирішує, кого викликати, а кого ні, а не якісь керівники. Подивимося, дочекаємося офіційних списків збірної. А раптом я опинюся там?", – передає слова Ракицького Championat з посиланням на телеканал "Росія 24".

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Теги
Трансфери Росія Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Трансфери Зеніта Українці за кордоном Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт
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