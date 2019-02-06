"Шевченко вирішує, кого викликати, а кого ні", – Ракицький сподівається потрапити до збірної України

Новоспечений захисник Зеніта прокоментував зникнення його профілю на сайті ФФУ зі списку гравців національної команди.

"У політику не лізу. Я спортсмен. Але я знав, на який крок йду. Це всі розуміли. І я сам, особисто для себе повинен був це зрозуміти.

ФФУ прибрала Ракицького зі списку гравців національної збірної

Зрозумів, прийняв рішення. І вважаю, що зробив все правильно. Не знаю, хто прибрав мене зі списків ФФУ. Але розраховую, що тут все-таки Шевченко вирішує, кого викликати, а кого ні, а не якісь керівники. Подивимося, дочекаємося офіційних списків збірної. А раптом я опинюся там?", – передає слова Ракицького Championat з посиланням на телеканал "Росія 24".

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