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Ракицкий: В Украине все поют гимн, надо выкладываться на поле, а не Лепса горланить

09:16 272 Читати українською
Ракицкий: В Украине все поют гимн, надо выкладываться на поле, а не Лепса горланить
Ярослав Ракицкий / ФФУ

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий поделился собственным мнением относительно своего будущего в сборной Украины.

"Я когда-то говорил, что не хочу играть за сборную? Я выхожу на поле... Ребят, послушайте: там люди, вся страна поет гимн. И футболисты поют гимн.

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Но для меня одно правило: если вышел на поле, надо отдавать себя полностью. А не так, что я загорланю сейчас Лепса, а потом приду и сдуюсь. Ну зачем оно мне надо?", – сказал Ракицкий в эфире канала Россия 24.

Напомним, Ракицкий перешел в Зенит из донецкого Шахтера и подписал контракт на 3,5 года. По неофициальной информации, трансфер центрбека обошелся Зениту в 15 миллионов евро – 10 получил Шахтер, а также 5 сам Ярослав.

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Теги
Украинцы за рубежом Украина Украина Сборная Украины Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит
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