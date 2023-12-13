Війна не дозволяє українським уболівальникам відвідувати футбольні матчі з міркувань безпеки. Функціонери клубів неодноразово зверталися до високопосадовців з проханням частково дозволити фанатам відвідувати футбольні матчі. Міністерство молоді і спорту розробило заходи безпеки щодо допуску вболівальників на трибуни під час спортивних заходів. Про це пише Telegram-канал "Бий Біжи"

Три клуби УПЛ отримали штрафи за допуск фанатів на трибуни – сума одного вражає

1. Перевірка місця змагань. Робоча група, яка складається з представників спортивної федерації, керівників спортивних споруд, представників ДСНС та Нацполіції, проводить огляд місця проведення змагань.

2. Оцінка допустимої кількості учасників. Робоча група визначає, скільки людей (спортсмени, тренери, судді, персонал, глядачі) може бути присутніми на заході.

3. Доступність укриттів. Робоча група перевіряє укриття та захисні споруди поблизу місця проведення змагань. Вони мають бути не далі ніж 500 метрів, щоб у разі небезпеки всі змогли швидко та безпечно евакуюватися. Особливу увагу звертатимуть на те, щоб укриття були доступні для людей з інвалідністю.

4. Розробка плану евакуації. Керівник спортивної споруди створює детальний план евакуації на випадок повітряної тривоги, враховуючи потреби осіб з інвалідністю.

5. Акт огляду. Робоча група складає акт, який включає інформацію про укриття, їх місткість та відстань до них.

6. Інструктаж учасників. Усі учасники змагань проходять інструктаж з безпеки та підписують ознайомчу форму.

7. Подання заявок на проведення змагань. Заявку необхідно подати не пізніше ніж за 48 годин до змагань, щоб встигнути провести якісну перевірку.

8. Організаційна зустріч. Перед змаганнями відбуваються зустрічі усіх залучених служб для координації дій.

9. Контроль безпеки. На вході до спортивних споруд проводять перевірку безпеки, зокрема, і з використанням металодетекторів для великої кількості глядачів.

10. Заходи під час небезпеки. У разі повітряної тривоги або надзвичайної ситуації головний суддя оголошує евакуацію, а після її завершення – відновлення змагань.

Нагадаємо, деякі клуби УПЛ дозволяли фанатам нелегально відвідувати свої домашні матчі. Під санкції КДК УАФ потрапили Верес, СК Дніпро-1, ЛНЗ та інші клуби.

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