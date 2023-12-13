Война не разрешает украинским болельщикам посещать футбольные матчи по соображениям безопасности. Функционеры клубов неоднократно обращались к чиновникам с просьбой частично разрешить фанатам посещать футбольные матчи. Министерство молодежи и спорта разработало меры безопасности по допуску болельщиков на трибуны во время спортивных мероприятий. Об этом пишет Telegram-канал "Бий Біжи"

Три клуба УПЛ получили штрафы за допуск фанатов на трибуны – сумма одного впечатляет

1. Проверка места соревнований. Рабочая группа, состоящая из представителей спортивной федерации, руководителей спортивных сооружений, представителей ГСЧС и Нацполиции, проводит осмотр места проведения соревнований.

2. Оценка допустимого количества участников. Рабочая группа определяет, сколько людей (спортсмены, тренеры, судьи, персонал, зрители) могут присутствовать на мероприятии.

3. Доступность укрытий. Рабочая группа проверяет укрытия и защитные сооружения вблизи места проведения соревнований. Они должны быть не дальше 500 метров, чтобы в случае опасности все смогли быстро и безопасно эвакуироваться. Особое внимание будет обращаться на то, чтобы укрытия были доступны для людей с инвалидностью.

4. Разработка плана эвакуации. Руководитель спортивного сооружения создает детальный план эвакуации на случай воздушной тревоги с учетом нужд лиц с инвалидностью.

5. Акт обзора. Рабочая группа составляет акт, включающий информацию об укрытиях, их вместительность и расстояние до них.

6. Инструктаж участников. Все участники соревнований проходят инструктаж по безопасности и подписывают ознакомительную форму.

7. Подача заявок на проведение соревнований. Заявку необходимо подать не позднее 48 часов до соревнований, чтобы успеть провести качественную проверку.

8. Организационная встреча. Перед соревнованиями проходят встречи всех привлеченных служб по координации действий.

9. Контроль безопасности. На входе в спортивные сооружения проводят проверку безопасности, в частности, и с использованием металлодетекторов для большого количества зрителей.

10. Меры при опасности. В случае воздушной тревоги или чрезвычайной ситуации главный судья объявляет эвакуацию, а после ее завершения – возобновление соревнований.

Напомним, что некоторые клубы УПЛ позволяли фанатам нелегально посещать свои домашние матчи. Под санкции КДК УАФ попали Верес, СК Днепр-1, ЛНЗ и другие клубы.

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