"На это решение ребят повлияли события, произошедшие в ночь на 13 февраля. Есть видео, как весь молодежный состав команды, который живет на базе в Приднепровске, находился всю ночь в подвале. Надо понимать, что там не очень безопасный район, далеко от центра, рядом находится объект критической энергетической инфраструктуры.

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Все футболисты пережили большой стресс, и если наши местные ребята может и привыкли, то бразильцы были очень напуганы. Они общаются друг с другом, поэтому эта информация дошла и до бразильцев, которые поехали на сборы. Недавние обстрелы только укрепили их решение об уходе. Как их можно удержать? Они арендованные игроки, издеваться над людьми мы не будем, поэтому покупаем им билеты и они едут домой. Они не будут отдаваться на полную футболу, будут бояться, не имеет смысла их удерживать.

Это решение окончательное, уже ничего нельзя сделать. Игроки не связаны долгосрочным контрактом, их никак здесь не удержать. Молодые игроки, будут играть без мотивации и недовольны, какой смысл им здесь оставаться?

Есть ли какие-то санкции, прописанные в контрактах игроков на такой случай, когда они в одностороннем порядке покидают клуб? Относительно молодых - нет, это человеческий фактор. Для более возрастных легионеров снимают квартиры, с ними подписываются серьезные контракты, такие случаи будут предусматриваться в будущем. Молодые ребята, приехавшие в чужую страну, которая в состоянии войны и пережившие стресс - их держать никто не будет", – сказал Фридман в комментарии Telegram-каналу "Днепрянин".

Напомним, после недавней массированной атаки дронов на Днепр возвращаться из Турции в Украину отказались защитник Гильерме Варжао, полузащитник Витинью и форвард Маркос Андре.

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