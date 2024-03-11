"Якби ми потрапили в єврокубки, ми б закрили цей люфт. А так – він наразі присутній.

Гравці СК Дніпро-1 три місяці не отримують заробітну плату, – джерело

У нас великий зарплатний фонд, але все одно футболісти щомісяця отримують виплати. Гравці кожен місяць отримують зарплату, наприклад перед Минаєм була виплата. До цього – на зимових зборах, наступна буде під час паузи збірних. Все за планом, нічого надзвичайного.

А щодо протестних настроїв, чи бажання бойкотувати матчі... Незадоволених немає", – сказав Фрідман у коментарі Telegram-каналу Дніпрянин.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 після 20-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на третій сходинці, маючи у своєму доробку 38 очок і на 2 пункти відстає від лідера – Шахтаря.

Рух втримав перемогу над СК Дніпро-1 – матч тривав 4 години, усе вирішив скандальний автогол