В СК Дніпро-1 відреагували на чутки про 3-місячну заборгованість: "Люфт наразі присутній"
Комерційний директор дніпрян В'ячеслав Фрідман прокоментував інформацію про фінансові проблеми у команді.
"Якби ми потрапили в єврокубки, ми б закрили цей люфт. А так – він наразі присутній.
Гравці СК Дніпро-1 три місяці не отримують заробітну плату, – джерело
У нас великий зарплатний фонд, але все одно футболісти щомісяця отримують виплати. Гравці кожен місяць отримують зарплату, наприклад перед Минаєм була виплата. До цього – на зимових зборах, наступна буде під час паузи збірних. Все за планом, нічого надзвичайного.
А щодо протестних настроїв, чи бажання бойкотувати матчі... Незадоволених немає", – сказав Фрідман у коментарі Telegram-каналу Дніпрянин.
Нагадаємо, СК Дніпро-1 після 20-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на третій сходинці, маючи у своєму доробку 38 очок і на 2 пункти відстає від лідера – Шахтаря.
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