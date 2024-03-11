СК Дніпро-1 має борги по зарплаті, повідомляє FootBoom.

"Винні десь за чотири місяці": екс-гравець Зорі спростував заяву керівників клубу про відсутність боргів

За інформацією джерела, футболісти не отримали заробітну плату за грудень 2023-го та січень-лютий 2024 року.

До слова, нещодавно ЗМІ повідомляли про заборгованість і в Зорі, гравці якої нібито погрожували керівництву не вийти на матч проти Динамо.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 після 20-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на третій сходинці, маючи у своєму доробку 38 очок і на 2 пункти відстає від лідера – Шахтаря.

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