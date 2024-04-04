Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна опинився в неприємній ситуації через свою активність у соцмережах.

З гастролями на Росію приїхав Кафу – легендарний екс-футболіст Мілана, Роми та збірної Бразилії. У чемпіона світу величезні борги, тож він не придумав нічого кращого, ніж взяти криваві гроші від представників країни-окупантки.

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Бразилець на аудиторію у понад три мільйони своїх підписників розповідає, як його привітно зустріли на Росії. Під відповідним дописом Кафу в Instagram лайк поставив спортивний директор Шахтаря Даріо Срна.

Це дуже дисонує з позицією донецького клубу, який всіляко відстоює ідею, що повертати російський футбол до цивілізованого світу не можна, принаймні поки окупанти продовжують бомбардувати Україну та вбивати її громадян.

На запит Футбол 24 в клубі відповіли, що Даріо вже прибрав свій лайк під публікацією, контекст якої не зрозумів. Він не побачив, про що йдеться в дописі Кафу, і дуже розчарований вчинком бразильця, який взяв участь у шоу на російському ТБ.