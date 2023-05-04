Події навколо французького гранда підштовхують до миттєвих дій. Влітку парижани залишаться без Ліонеля Мессі, що значно покращить фінансові можливості клуба. Керівництво ПСЖ розуміє, що рішення, які вони приймали в минулому, не привели до бажаного результату.

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Як повідомляє L'Équipe, влітку спортивний директор Луїш Кампуш спробує реорганізувати всю систему, яка діє в столичному клубі. Португалець хоче залучити тих гравців, які будуть відповідати новій ідеології ПСЖ. Виділили три ключові стовпи: молодість, більш французька ідентичність і повна відданість команді.

Відхід Мессі надасть Кампушу більше фінансів для проведення трансферного вікна, під час якого він хоче перебудувати команду. ПСЖ планує знайти центрального захисника, атлетичного півзахисника, правого атакувального півзахисника, а також дев'ятку. Португалець спільно з Нассером Аль-Хелаїфі вже обговорюють кандидатури гравців на кожну з позицій.

Зазначається, що керівництво ПСЖ не дозволить влітку покинути команду основним гравцям, за винятком Неймара. Парижани будуть готові вислухати будь-які пропозиції щодо бразильця.

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