В ПСЖ назрівають кардинальні зміни – Кампуш планує повністю перебудувати клуб і позбутися Неймара
Останні невдачі ПСЖ в Лізі чемпіонів змушують керівництво піти на відчайдушний крок.
Події навколо французького гранда підштовхують до миттєвих дій. Влітку парижани залишаться без Ліонеля Мессі, що значно покращить фінансові можливості клуба. Керівництво ПСЖ розуміє, що рішення, які вони приймали в минулому, не привели до бажаного результату.
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Як повідомляє L'Équipe, влітку спортивний директор Луїш Кампуш спробує реорганізувати всю систему, яка діє в столичному клубі. Португалець хоче залучити тих гравців, які будуть відповідати новій ідеології ПСЖ. Виділили три ключові стовпи: молодість, більш французька ідентичність і повна відданість команді.
Відхід Мессі надасть Кампушу більше фінансів для проведення трансферного вікна, під час якого він хоче перебудувати команду. ПСЖ планує знайти центрального захисника, атлетичного півзахисника, правого атакувального півзахисника, а також дев'ятку. Португалець спільно з Нассером Аль-Хелаїфі вже обговорюють кандидатури гравців на кожну з позицій.
Зазначається, що керівництво ПСЖ не дозволить влітку покинути команду основним гравцям, за винятком Неймара. Парижани будуть готові вислухати будь-які пропозиції щодо бразильця.
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