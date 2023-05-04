Мбаппе планує шокувати ПСЖ – Кіліан втомився від постійних скандалів
Скандали навколо ПСЖ змушують найкращих гравців задуматися про відхід з клубу.
Кіліан Мбаппе втомився від постійної негативної атмосфери в Парижі. Одна із мрій француза – виграти Лігу чемпіонів, але він розуміє, що зробити це у складі ПСЖ майже неможливо. Керівництво клубу ухвалює не правильні рішення, які врешті-решт впливають на виступи у європейському турнірі.
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Як повідомляє журналіст Франсуа Гальярдо, Кіліан Мбаппе дочекається кінця сезону, а потім оголосить ПСЖ, що хоче покинути команду. Очікується, що француз приєднається до мадридського Реала, про який він мріяв з самого дитинства.
Чинний контракт Кіліана Мбаппе з ПСЖ закінчується влітку 2025 року. Є побоювання, що керівництво клубу зробить все можливо, щоб завадити французу покинути столицю Франції.
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