Скандали навколо ПСЖ змушують найкращих гравців задуматися про відхід з клубу.

Кіліан Мбаппе втомився від постійної негативної атмосфери в Парижі. Одна із мрій француза – виграти Лігу чемпіонів, але він розуміє, що зробити це у складі ПСЖ майже неможливо. Керівництво клубу ухвалює не правильні рішення, які врешті-решт впливають на виступи у європейському турнірі.

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Як повідомляє журналіст Франсуа Гальярдо, Кіліан Мбаппе дочекається кінця сезону, а потім оголосить ПСЖ, що хоче покинути команду. Очікується, що француз приєднається до мадридського Реала, про який він мріяв з самого дитинства.

Чинний контракт Кіліана Мбаппе з ПСЖ закінчується влітку 2025 року. Є побоювання, що керівництво клубу зробить все можливо, щоб завадити французу покинути столицю Франції.

EXCLUSIVA KYLIAN



Kylian Mbappé está deseando que acabe la temporada para anunciar su marcha del PSG al Real Madrid.



La situación en el club parisino es muy delicada, lo peor está por llegar y quiere salir YA.



¡Fin Boom! ¡Al lío! pic.twitter.com/fziYhJ33Di — François Gallardo (@F_GallardoTV) May 3, 2023

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