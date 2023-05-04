События вокруг французского гранда подталкивают к мгновенным действиям. Летом парижане останутся без Лионеля Месси, что значительно улучшит финансовые возможности клуба. Руководство ПСЖ понимает, что принимаемые в прошлом решения не привели к желаемому результату.

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Как сообщает L'Équipe, летом спортивный директор Луиш Кампуш попытается реорганизовать всю систему, действующую в столичном клубе. Португалец хочет привлечь тех игроков, которые будут соответствовать новой идеологии ПСЖ. Выделили три ключевых столба: молодость, более французская идентичность и полная преданность команде.

Уход Месси предоставит Кампушу больше финансов для проведения трансферного окна, во время которого он хочет перестроить команду. ПСЖ планирует найти центрального защитника, атлетического полузащитника, правого атакующего полузащитника, а также девятку. Португалец совместно с Нассером Аль-Хелаифи уже обсуждают кандидатуры игроков на каждую из позиций.

Отмечается, что руководство ПСЖ не разрешит летом покинуть команду основным игрокам, за исключением Неймара. Парижане будут готовы выслушать любые предложения по бразильцу.

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