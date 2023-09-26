"Затримки зарплати? Я не маю це коментувати, всі розуміють, яка ситуація в країні.

Олександрія заборгувала працівникам зарплату за 4 місяці, – джерело

Ми робимо свою справу, а керівництво – свою. Нехай є затримки, але це можна виправити.

Завдання на сезон? Думаю, не варто на молодих гравців давити ще якимись вимогами. На них і так великий тиск", – сказав Ротань у коментарі YouTube-каналу УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, Олександрія пройшла Рух в 1/8 фіналу Кубка України завдяки автоголу у доданий час і святкувала першу перемогу в останніх семи матчах сезону.

Олександрія вибила Рух з Кубка України завдяки автоголу капітана у доданий час – нелогічна перемога Ротаня і Ко